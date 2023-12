Auto esce di strada e finisce in un fosso: giovane ferito

Gavorrano (Grosseto). Incidente sulla strada provinciale 60, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un’auto è uscita di strada e ha terminato la sua corsa in una fossetta laterale.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, mentre stavano rientrando in caserma dopo un altro intervento per l’incendio di una canna fumaria a Gavorrano Scalo.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, mentre il giovane conducente, ed unico passeggero dell’auto, è stato affidato alle cure del personale sanitario sul posto.