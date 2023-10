Scarlino (Grosseto). Incidente sulla vecchia Aurelia, nel comune di Scarlino.

Questa mattina, intorno alle 12.30, per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: ferite tre persone, due in codice 1, portate all’ospedale di Massa Marittima, e una donna di 22 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Follonica e l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, sezione di Follonica.