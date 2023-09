Gavorrano (Grosseto). Incidente stradale nella zona del Pelagone, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 21 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto: il giovane è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Attivate l’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Follonica e l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano; allertata la Polizia Municipale.