Massa Marittima (Grosseto). Intervento del 118, intorno alle 16 di oggi pomeriggio, per un incidente di bici in una strada in un bosco a Massa Marittima.

Un 26enne è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima e i Vigili del fuoco.