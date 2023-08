Minorenne fugge da una struttura: ritrovato dai Carabinieri alla stazione

Follonica (Grosseto). Erano stati da poco attivati dalla loro centrale operativa i Carabinieri che, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato ieri un minorenne che si era appena allontanato da una struttura di Massa Marittima, a cui era stato affidato.

Una chiamata alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri da parte dei solerti responsabili del centro aveva infatti allertato le pattuglie, che in quel momento erano dispiegate sul territorio follonichese per i consueti controlli della stagione estiva. Ai militari era stato riferito che un minorenne si era appena allontanato con l’intenzione di raggiungere Firenze. Una volta ottenuta la descrizione del ragazzo, gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile hanno subito raggiunto le località di maggiore interesse, fino a quando hanno rintracciato il ragazzo in buona salute all’interno del piazzale della stazione ferroviaria, verosimilmente pronto per partire.

Completati gli atti di rito, il giovane è stato riaffidato alla medesima struttura.