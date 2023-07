Incidente stradale: scontro tra due auto, tre persone ferite

Massa Marittima (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 151, nel comune di Massa Marittima.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 49 anni, in codice 2, di un uomo di 21 anni e di una donna di 47 anni, in codice 1, tutti traportati all’ospedale di Massa Marittima.

Intervenute nei soccorsi l’ambulanza di Boccheggiano, l’ambulanza Blsd di Massa-Scarlino, l’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima.