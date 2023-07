Scavi abusivi per realizzare una vigna: i Carabinieri Forestale multano titolare di una ditta

Gavorrano (Grosseto). A seguito di un’attività ispettiva nel comune di Gavorrano, i Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Massa Marittima hanno elevato al responsabile di una ditta, che aveva eseguito dei lavori di movimento terra, una sanzione amministrativa pari a circa 20mila euro, secondo quanto previsto dal regolamento forestale della Regione Toscana.

La ditta aveva infatti, sin dal mese di maggio, avviato dei lavori tramite ruspe e mezzi meccanici per trasformare dei terreni incolti in una vigna ed utilizzare pertanto quell’area per scopi commerciali. I lavori, di ingente portata, secondo quanto riscontrato dai Carabinieri, sono andati ad alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

Si tratta di una superficie di 4 ettari, sensibile al dissesto idrogeologico, vincolata, e per cui occorrerebbe avere un nulla osta specifico che autorizzi la realizzazione di scavi e riporti. Il controllo dei Carabinieri ha fatto invece emergere la totale assenza di qualsiasi forma di autorizzazione, per cui gli scavi sono stati eseguiti in maniera abusiva.