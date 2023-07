Blitz dei Carabinieri: smantellati bivacchi della droga, arrestate due persone

Grosseto. Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando provinciale di Grosseto, i Carabinieri delle Stazioni di Gavorrano e Follonica hanno smantellato di recente un altro bivacco destinato allo spaccio di stupefacenti, situato nel comune di Gavorrano.

Il blitz

Nei giorni scorsi, infatti, i militari delle Stazioni e del Gruppo Carabinieri Forestale di Grosseto hanno raggiunto una vasta area in località Collacchie, dove hanno rinvenuto elementi riconducibili ad un accampamento utilizzato per lo smercio di droga. Sul posto c’erano infatti tende e batterie da auto, verosimilmente utilizzate fino a poche ore prima, oltre ovviamente a numerosi rifiuti prodotti da chi utilizzava il bivacco. E’ in corso la completa pulizia e la bonifica dell’area, che come altri piccoli angoli di bosco, verrà restituita alla collettività.

I controlli

Anche le aree boschive situate nel comune di Scarlino sono in questi giorni oggetto di mirati controlli dai Carabinieri della Stazione competente: di recente, in una zona impervia situata in prossimità della S.P. 60, è stato trovato, nascosto tra la vegetazione, un involucro contenente 500 grammi di hashish, che avrebbe fruttato agli eventuali spacciatori un guadagno di circa 5000 euro. La droga in questo caso, viene, come richiesto dalla legge, esaminata tramite test di laboratorio e poi distrutta.

Ancora in tema di contrasto agli stupefacenti, è di pochi giorni fa un arresto operato dai Carabinieri, che sempre nei pressi di un’area boschiva di Gavorrano hanno bloccato un uomo ed una donna che, che alla vista di una pattuglia, avevano gettato dall’auto in corsa un pacchetto contenente ben 28 dosi di stupefacente tra eroina e cocaina, pronte per essere cedute. In quell’occasione ai due erano stati sequestrati anche contanti, una somma di denaro considerata frutto dell’attività illecita.