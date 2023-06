Incidente stradale, tamponamento tra due auto: una donna ferita

Massa Marittima (Grosseto). Incidente lungo la strada regionale 439 Massetana, in direzione di Massa Marittima.

Questa mattina, alle 12.30 circa, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Massa Marittima intervenuta sul posto, due auto si sono scontrate in un tamponamento.

Nello scontro l’auto che ha tamponato l’altra vettura ha proseguito la sua corsa, finendo nel campo adiacente la strada regionale.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica ha provveduto ad estrarre la conducente, ed unica occupante, della macchina che ha tamponato e l’ha consegnata al personale sanitario del 118.

Incolume la donna a bordo del mezzo tamponato.

La viabilità è stata regolata da una pattuglia della Guardia di Finanza in transito sul posto.