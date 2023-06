Vendono droga ad un minorenne: non potranno avvicinarsi alla scuola media

Grosseto. Il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha emesso 2 provvedimenti di D.ac.ur. (divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti di due persone, tra cui un minorenne, resesi protagoniste nel comune di Roccastrada di cessione di sostanze stupefacenti ad una minorenne.

Con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il Questore ha disposto per i responsabili, il divieto, per un anno, di accedere e stazionare nei pressi di una scuola media del comune di Roccastrada. Se non rispetteranno i provvedimenti di divieto, i destinatari di tale provvedimento rischiano una condanna da sei mesi a due anni di reclusione, oltre ad una multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20mila euro.

Il divieto di accesso alle aree urbane trae origine nel 2017 allorquando sono state introdotte due misure di prevenzione, in materia di sicurezza delle città volte alla tutela della sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici o aperti al pubblico, ed esercizi pubblici, tali misure di prevenzione sono state poi oggetto di incisive modifiche ad opera del Decreto Legge n. 130 del 2020. Com’è noto, tali ultime novità normative sono intervenute a seguito di un tragico episodio di cosiddetta “movida violenta”, che ha destato particolare allarme nell’opinione pubblica. Il riferimento è all’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020.

I provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di competenza esclusiva del Questore, in quanto Autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono misure di prevenzione personali, che si prefiggono lo scopo di prevenire il reiterarsi di comportamenti violenti e di particolare allarme sociale. L’applicazione di tali misure rientra nel più ampio concetto della cosiddetta Polizia di Sicurezza, cioè quella branca dell’attività di Polizia amministrativa che la legge connette all’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire atti o attività contrastanti con l’ordinamento giuridico oppure in grado di infrangere l’ordinata e sicura convivenza civile.

Da inizio anno, il Questore di Grosseto ha emesso già 7 provvedimenti di D.Ac.Ur. (Divieto di accesso alle aree urbane).