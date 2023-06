Roccastrada (Grosseto). Incidente lungo la Strada provinciale 19, nel comune di Roccastrada.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, alle 14.16, una donna di 51 anni è caduta mentre era in sella alla sua moto.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Grosseto dall’ambulanza infermieristica Misericordia di Roccastrada in codice 2.