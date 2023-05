Massa Marittima (Grosseto). I mezzi del 118 sono intervenuti alle 15.07 di oggi pomeriggio per un uomo di 55 anni caduto dalla bicicletta in mezzo a un bosco, in località La Pesta, nel comune di Massa Marittima.

Il ciclista è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa di Gavorrano.