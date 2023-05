Ritrovata bomba della Seconda guerra mondiale: l’ordigno è stato fatto brillare

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Nella mattinata di giovedì scorso, militari specializzati dell’Esercito, appartenenti al 2° Reggimento del Genio Pontieri di Piacenza, hanno fatto brillare un ordigno inesploso, risalente al secondo conflitto mondiale. L’oggetto era stato segnalato ai Carabinieri della stazione di Monterotondo Marittimo, che nell’immediato si erano attivati per la delimitazione dell’area. Si tratta di una bomba da mortaio da 8 centimetro, di nazionalità tedesca, ritrovata all’interno di un’area boschiva situata in prossimità della S.S. 439.

Dopo la segnalazione, i Carabinieri avevano messo in sicurezza l’area, disponendo passaggi periodici sul posto ed attivando, come di consueto, il previsto piano di bonifica, sotto il coordinamento della Prefettura di Grosseto, conclusosi oggi con il brillamento dell’ordigno. La bomba infatti, sebbene siano passati molti anni, risultava ancora efficiente.

Per garantire una maggiore sicurezza durante le operazioni, i Carabinieri hanno dovuto temporaneamente sospendere la circolazione stradale nel tratto di strada interessato. Ciò non ha causato particolari disagi.

Le raccomandazioni dei Carabinieri

L’Arma ricorda a chiunque dovesse imbattersi in oggetti – che per forma e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso – che questi manufatti possono essere molto pericolosi. Devono pertanto essere lasciati lì dove sono stati trovati e non essere assolutamente toccati, spostati o manomessi in alcun modo. Il rinvenimento va immediatamente segnalato all’ Arma o ad un altro ufficio di polizia, così da consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva bonifica.