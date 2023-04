Monterotondo Marittimo (Grosseto). I mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti alle 12.20 di questa mattina in via Frassine, nel comune di Monterotondo Marittimo, per un incidente agricolo.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 76 anni è deceduto.

Sul posto, sono intervenuti la Misericordia di Massa Marittima, l’elisoccorso Pegaso 1, il Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) e i Carabinieri della stazione locale.

Notizia in aggiornamento