Massa Marittima (Grosseto). I mezzi del 118 sono intervenuti questa mattina, alle 9, sulla Strada provinciale 162 Massetana, nel comune di Massa Marittima, per un incidente stradale.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 55 anni è caduto dalla moto e si è ferito: il centauro è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima e i Carabinieri.