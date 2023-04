Controlli anti rave: i Carabinieri monitorano la situazione con l’elicottero

Grosseto. In uno dei primi ponti festivi del mese di aprile, i Carabinieri della provincia di Grosseto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a prevenire in maniera efficace, attraverso l’impiego concentrato di più pattuglie, ogni forma di illegalità.

Il periodo, tuttavia, pone come “sorvegliato speciale” il fenomeno delle feste illegali. Per questo motivo, il dispositivo è stato strutturato in ottica “anti rave”.

I controlli anti rave

In questo primo servizio del mese, gli sforzi sono stati concentrati nella zona di Massa Marittima e nei boschi al confine con la provincia di Pisa.

Oltre alle diverse pattuglie espresse dalle varie stazioni sul territorio, i Carabinieri hanno avuto la copertura aerea di un elicottero del 6o Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, che ha garantito un monitoraggio dall’alto di aree boschive difficilmente raggiungibili e quindi di aree in genere idonee ad essere teatro di rave party illegali.

Molto positivo il bilancio di questo primo servizio, dato che le oltre 50 vetture controllate non hanno fatto emergere irregolarità.

Operazioni simili saranno riproposte durante tutto il mese, in diverse zone della provincia, con compiti di prevenzione dei rave e altri obiettivi operativi.