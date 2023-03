Incidente stradale: auto finisce in una fossa, tre donne ferite

Gavorrano (Grosseto). Incidente questa mattina, alle 10.30, sulla Strada provinciale 49, al bivio di Potassa, nel comune di Gavorrano.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, un auto è uscita di strada e ha terminato la sua corsa in un fosso laterale.

Tre donne, di 19, 26 e 47 anni, sono state trasportate con le ambulanze del 188 all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Follonica, la Pubblica Assistenza di Sassofortino, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2.