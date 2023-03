Scarlino (Grosseto). Intervento del 118 a Scarlino, lungo la strada delle Collacchie.

L’incidente

Oggi pomeriggio, alle 15.38, per cause in corso di accertamento una donna di 66 anni è stata investita da un’auto.

La donna è stata trasportata in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenute anche la Croce Rossa di Follonica e la Polizia Municipale.