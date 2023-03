Porto abusivo di armi, lesioni aggravate, rissa e danneggiamento: il Questore emette un avviso orale

Grosseto. Il Questore di Grosseto ha emesso un provvedimento di avviso orale nei confronti di una persona, residente nel Comune di Gavorrano, con precedenti per la commissione di numerosi reati, tra cui porto abusivo di armi, lesioni aggravate, rissa e danneggiamento.

Le indagini

Sulla base di un’approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Grosseto, condotta attraverso una puntuale ricostruzione di tutti i fatti accaduti ed in relazione ai reati commessi, è stato emesso il provvedimento di avviso orale, disciplinato dal Codice delle leggi antimafia, con il quale il Questore di Grosseto avvisa oralmente l’uomo che esistono elementi a suo carico tali da ritenerlo socialmente pericoloso, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge, nel caso di inosservanza è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro; inoltre la condotta può rilevare come elemento per la proposta di applicazione di una più grave misura di prevenzione personale, quale quella della sorveglianza speciale, con la possibile applicazione di limitazioni della libertà personale per un periodo fino a tre anni.

Nello scorso anno, Il Questore di Grosseto ha emesso 22 provvedimenti di avviso orale. L’emanazione delle misure di prevenzione personali dell’avviso orale da parte del Questore, rientra nel più ampio concetto della csoiddetta polizia di sicurezza, cioè quella branca dell’attività di polizia amministrativa che la legge connette all’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire atti o attività contrastanti con l’ordinamento giuridico oppure in grado di infrangere l’ordinata e sicura convivenza civile.