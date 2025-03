Mese del Ramadan: sindaco e vicesindaco invitati dalla comunità macedone all’Iftar

Massa Marittima (Grosseto). Si chiama Iftar ed è il pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il loro digiuno quotidiano, durante il mese islamico del Ramadan. A Massa Marittima, la comunità macedone ha invitato il sindaco e il vicesindaco a prendere parte a questa cena.

Già da qualche anno il Comune di Massa Marittima mette a disposizione la ex sala consiliare, in via Norma Parenti, per il periodo del Ramadan. È un luogo che diventa, così, un punto di riferimento per le tante persone straniere che vivono nel territorio, che hanno così l’opportunità di ritrovarsi insieme e praticare la loro cultura, la loro religione e le loro tradizioni.

“L’invito rivolto dalla comunità macedone all’amministrazione comunale è stato molto gradito– ha commentato Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –, è stato un momento significativo di apertura e di contatto che ci fa piacere. Ci sono persone di varie nazionalità che vivono nella nostra città e nelle frazioni, da oltre 30 anni, molti bambini sono nati qui bambini da genitori stranieri, frequentano la scuola, partecipano alle attività extrascolastiche, sono inseriti nelle associazioni. Ci sono ragazzi che hanno già concluso il percorso scolastico, si sono diplomati, lavorano qui, pensano e progettano il proprio futuro qui. Nel mantenimento di una tradizione e una cultura forte e radicata, il percorso di integrazione è tangibile. Proseguiremo con il dialogo per comprendere meglio i bisogni della comunità macedone, sempre con l’obiettivo dell’apertura e del coinvolgimento “.