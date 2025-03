Rimandato l’arrivo delle reliquie di Santa Barbara in Maremma: ecco perchè

Ribolla (Grosseto). Rimandata. La prevista peregrinatio delle reliquie di santa Barbara, che avrebbe dovuto iniziare il 6 marzo a Ribolla, per il momento è rinviata di alcune settimane.

La decisione è stata presa, seppure a malincuore, dal parroco don Giovanni Ricciardi, in accordo con l’amministratore apostolico Giovanni, di fronte alle numerose, e in alcuni casi, impreviste procedure burocratiche, che avrebbero reso molto difficile centrare l’obiettivo di avere tutto pronto per il 6 marzo.

Così è stato deciso che, per non vanificare l’impegno profuso in questi mesi per avere il via libera a poter accogliere le reliquie conservate a Burano, la peregrinatio Barbarae è rimandata di qualche tempo. Ma solo rimandata.