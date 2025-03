Colonia di ratti lungo la strada: intervento di disinfestazione del Comune

Massa Marittima (Grosseto). Il sindaco di Massa Marittima ha emesso un’ordinanza per intervenire con un’azione di disinfestazione sulla strada che porta da via Curiel a viale Risorgimento, attraverso la scalinata, dove è stata riscontrata la presenza di una colonia di ratti Norvegicus domestici e su di un tratto all’interno dello stadio Elmi, lungo il muro di recinzione, dove insistono tane di roditori.

L’ordinanza prevede la chiusura e l’interdizione a chiunque dell’area oggetto di intervento, che è già stata transennata, in modo da garantire l’efficacia del trattamento: infatti, la disinfestazione che è già in corso da tempo su vie pubbliche e stradali, con l’uso di idonei erogatori di esche o trappole, è stata resa inefficace dal regolare foraggiamento dei ratti, per mano di alcuni cittadini.

Il Comune ordina a tutti i residenti di collaborare alla riuscita dell’intervento con una gestione corretta dei rifiuti organici, per mantenere pulite anche le aree esterne, limitrofe alla zona di intervento, in modo da evitare che i topi abbiano a disposizione del cibo.

Le esche sono collocate all’interno di apposite scatole derattizzanti, progettate per impedire il contatto con altri animali.

In via precauzionale, è fatto divieto di portare animali domestici a passeggio nelle vicinanze delle aree interessate dall’intervento.

Ai trasgressori dell’ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.