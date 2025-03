Giornata internazionale della donna: gli eventi di Comune e Commissione pari opportunità

Roccastrada (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Roccastrada, in collaborazione con la Commissione pari opportunità, propone alcune iniziative nel capoluogo legate al mondo femminile ed alla tematica della violenza psicologica di genere, destinate a tutta la cittadinanza e con la collaborazione degli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Roccastrada.

Il programma

Giovedì 6 marzo, alle 16.30, al Kaos Kreativo di Roccastrada laboratorio di arte-terapia “Inquietudine e desiderio: l’agire trasformativo delle donne dedicato al rafforzamento dell’empowerment femminile”, a cura della dott.ssa Tiziana Luciani, psicologa, arte-terapeuta, organizzato in collaborazione con Unicoop Tirreno – Comitato soci Coop di Roccastrada.

Sabato 8 marzo, alle 16.30, al Kaos Kreativo di Roccastrada, presentazione del libro di ricette …e non solo “Ricordo…i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina”, di Carla Fiorentini. A seguire un momento conviviale con degustazione di alcuni piatti realizzati seguendo le ricette del libro. Nell’occasione sarà messa a dimora una pianta di mimosa nell’aiuola di largo Don Bailo.

Inoltre, nella seconda metà del mese di marzo (con date e orari da definire) si terranno l’incontro informativo alla cittadinanza con l’associazione “Olympia de Gouges” e la mostra fotografica “La forza delle donne”, progetto realizzato con gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Roccastrada.

“Una serie di iniziative per mantenere viva l’attenzione sulla tematica dei diritti delle donne e sulla parità di genere – dichiara il vicesindaco e componente della Commissione pari opportunità Stefania Pacciani – sono quelle che come Comune e Commissione pari opportunità abbiamo voluto organizzare nel capoluogo per coinvolgere attivamente sia la popolazione che i ragazzi delle scuole primarie di Roccastrada per sensibilizzare e far passare messaggi positivi anche tra i giovani studenti. Con la collaborazione dell’Istituto comprensivo, abbiamo infatti chiesto ai docenti ed ai ragazzi e ragazze un coinvolgimento attivo, che ha portato gli stessi alla predisposizione di una mostra fotografica a tema dal titolo ‘La forza delle donne’.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare agli eventi che abbiamo organizzato – aggiunge la presidente della Commissione pari opportunità Eleonora Pellegrini – perché le tematiche che vogliamo affrontare possano servire da stimolo per mantenere alta l’attenzione sulla parità di genere e sulla parità di diritti. Coinvolgere anche i ragazzi in età adolescenziale per il tramite della scuola, può costituire un’occasione per stimolarne l’emotività e renderli consapevoli di questi concetti in una fase della loro vita in cui determinate azioni possono trovare terreno più fertile”.