SuperEnalotto: in provincia di Grosseto centrato un “5” per oltre 33mila euro

Grosseto. Toscana in festa con il SuperEnalotto.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 33.402,89 euro l’uno. Il primo a Pistoia nell’esercizio di Ferri Rita al centro commerciale Panorama in via Sestini ,angolo via Bure Vecchia snc, il secondo a Scandicci, in provincia di Firenze, nel Bar Aurora in via S.Bartolo in Tuto 1, e l’ultimo a Scarlino, in provincia di Grosseto, a Non Solo Carta, in via Matteotti, 47.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedi 18 febbraio, è di 74,7 milioni di euro.