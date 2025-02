Servizio civile: Solidarietà e Sviluppo cerca un giovane in provincia di Grosseto

Grosseto. Un’occasione per crescere ed inserirsi nel contesto lavorativo, operando nell’ambito del terzo settore.

È uscito il bando giovani per il servizio civile universale per l’anno 2025.

La cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo, accreditata come ente di accoglienza di Confcooperative – Confederazione delle cooperative italiane – mette a disposizione tre posti: uno nella sede di Fornoli, nel Comune di Bagni di Lucca, riservato a giovani con minore opportunità (cioè con Isee in corso di validità inferiore ai 15mila euro); uno nel centro di Valpiana, nel Comune di Massa Marittima; uno, infine, nel centro di Sorso, in provincia di Sassari.

I giovani opereranno all’interno del progetto “Accolti e attivi“ rientrante nel programma “Inclusione a tutto tondo” finanziato dal Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I giovani interessati potranno presentare domanda fino alle ore 14 di giovedì 18 febbraio esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è Spi, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma Dol occorrono credenziali Spid di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma Dol attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.