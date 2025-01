La Società dei Terzieri ha eletto il nuovo Magistrato: tutti i membri

Massa Marittima (Grosseto). Ampio rinnovamento nella Società dei Terzieri massetani, che ha eletto il nuovo Magistrato per il triennio 2025/2027.

Stefano Martinozzi (nella foto in basso) è il nuovo rettore. Appartiene al Terziere di Cittavecchia ed è al suo primo incarico nel Magistrato. Vicario amministrativo con funzioni di vicerettore Andrea Vinciarelli, del Terziere di Cittanuova: anche per lui si tratta di un esordio. Cancelliere Alessandro Poli, del Terziere di Cittavecchia.

Un Magistrato completamente rinnovato rispetto al precedente, dove su dieci consiglieri da eleggere è confermata camerlengo solo Silvia Bartolozzi, del Terziere di Borgo.

Del Magistrato precedente resta anche Emanuele Stanghellini, di Borgo, che però cambia incarico e possiamo anche considerarla una promozione: da vicario tecnico, assume il prestigioso ruolo di Maestro d’armi.

Fra i ritorni troviamo anche Alessandro Ugolini, del Terziere di Cittavecchia, che torna al Magistrato dopo venti anni dove era stato camerlengo ed oggi è eletto Maestro di Campo.

Torna al Magistrato anche Giacomo Martini, del Terziere di Cittavecchia, dopo essere stato capitano del popolo nel 2019.

Esordienti tutti gli altri: Fabio Campailla (Cittanuova) vicario tecnico, Rudi Renzi (Borgo) maestro delle bandiere e Beatrice Bini (Cittanuova) capitano del popolo.

La sorpresa è proprio rappresentata dall’elezione di Beatrice Bini, una donna nel ruolo di capitano del popolo proposta dal Terziere di Cittanuova. Una novità assoluta che non ha precedenti nella lunga storia della Società dei Terzieri.

Completano il Magistrato i membri di diritto: il sindaco Irene Marconi e i tre priori Walter Bertella, per Cittavecchia, e Roberto Barni, per Borgo, riconfermati dai loro Terzieri, e Andrea Franchellucci, esordiente priore neo eletto per Cittanuova.