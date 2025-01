Assemblea dell’Anpi di Massa Marittima, nominata la nuova presidente: ecco chi è

Massa Marittima (Grosseto). Si è tenuta sabato 18 gennaio l’assemblea degli iscritti della sezione Anpi di Massa Marittima “Martiri della Niccioleta”, in occasione della quale è stata presentata la nuova presidente, votata all’unanimità dal direttivo.

Romina Zago prende il posto di Nadia Pagni, che lascia la presidenza dopo quasi un decennio di impegno. Impegno e passione che le sono stati riconosciuti da tutti gli ospiti che sono intervenuti; prima fra tutti il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi, che ha sottolineato l’importanza di un “passaggio generazionale che parta dal fare memoria per stimolare nella comunità una rinnovata e consapevole coscienza antifascista”.

Presenti anche Ilaria Cansella, per l’Isgrec, ed Erio Giovannelli, di Spi-Cgil, oltre alle sezioni Anpi provinciale e del territorio.

Nadia Pagni ha ricordato i risultati ottenuti sotto la sua dirigenza “in termini di ricerca e valorizzazione di personalità finora poco conosciute, un’attività di costante commemorazione degli avvenimenti tragici della resistenza nei luoghi in cui si sono consumati, con il coinvolgimento diretto degli ultimi testimoni. Alto il numero degli iscritti, 120 ,più 37 orfani o discendenti diretti, ma la vera sfida è il lavoro che l’Anpi continua a fare con le scuole”.

Romina Zago ha chiuso i lavori con un appassionato discorso in cui ha ricordato “concetti chiave come scelta, rete e condivisione, per un antifascismo orgoglioso da contrapporre ad un fascismo eterno (o ur-fascismo) descritto da Umberto Eco”.