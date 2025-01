Il circolo ricreativo e culturale “La Pace” rinnova il consiglio direttivo: tutti i membri

Grosseto. Il circolo ricreativo e culturale “La Pace” di Massa Marittima ha chiuso il 2024 con le tradizionali iniziative in programma e le elezioni per il rinnovo del consiglio per il triennio 2025-2027.

Domenica 3 novembre si è svolta l’assemblea dei soci, con la relazione morale del presidente Sergio Grandi e la relazione finanziaria del cassiere Adamo Giuggioli.

Il presidente ha affrontato l’andamento del circolo, che in una parte consistente dei soci vede il traino della società, ma ha tenuto a sottolineare che “da parte di alcuni associati non prevale lo spirito collettivo e di costante presenza nella vita associativa, con il rischio di andare incontro ad un distacco che pone in essere la vita stessa della società”.

“Un allarme che può essere colmato – questo l’auspicio del presidente – con gli ingressi di nuovi soci con un’età e una generazione che può capovolgere lo stallo esistente”.

Per il futuro Grandi ha comunicato che, dopo i lavori di ristrutturazione dei locali, per il prossimo triennio, il nuovo consiglio dovrà affrontare i lavori della cantina per renderla più funzionale per il servizio ai soci, infine ha comunicato l’apertura per le candidature del rinnovo del consiglio.

Il cassiere Adamo Giuggioli nella propria relazione ha portato a conoscenza dello stato economico del circolo, che è positivo. Dopo un breve dibattito tra i soci, le due relazioni sono state approvate.

Il giorno seguente, lunedì 4 novembre, si è svolta il tradizionale pranzo dei soci in un locale del territorio.

Le elezioni

Nei mesi di novembre e dicembre 2024, si sono svolte al “La Pace” le elezioni per il rinnovo del consiglio per il triennio dal 2025 al 2027.

Oltre a questa scadenza ordinaria, il consiglio ha chiuso l’anno con due iniziative ormai consolidate per la società.

Il 20 dicembre si è svolta la “Panfortata“, nei locali del circolo, e la seconda iniziativa è stata la donazione di una somma in denaro, che, con delibera consiliare, è stata destinata a fine anno ad una realtà che opera sul territorio massetano. Quest’anno la scelta è ricaduta sulla comunità educativa “Don Luigi Rossi”.

Successivamente, si è svolto lo spoglio delle schede per il rinnovo del consiglio, di conseguenza sono risultati eletti: Sergio Atzeni, Roberto Ceccherini, Andrea Cerchiai, Fabrizio Ferrari, Valentino Festi, Daniele Gasperi, Adamo Giuggioli, Sergio Grandi , Renzo Petri.

Infine, il 23 dicembre si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio per eleggere le cariche interne per i prossimi tre anni.

Presidente onorario è stato eletto Ermanno Filippi, presidente Sergio Grandi, vicepresidente Roberto Ceccherini, segretario Fabrizio Ferrari, cassiere Adamo Giuggioli, cantiniere Valentino Festi, provveditori Sergio Atzeni, Andrea Cerchiai, Daniele Gasperi, sindaco revisore Renzo Petri.