“Camminare con gusto”: alla scoperta delle botteghe e dei sapori del paese

Grosseto. Il Centro commerciale naturale di Roccatederighi è pronto a diventare uno dei protagonisti di “Camminare con gusto”, un affascinante viaggio attraverso borghi, botteghe e ristoranti tipici alla scoperta delle bellezze della Toscana.

L’iniziativa coinvolge, oltre a Roccatederighi, anche i Centri commerciali naturali di Pistoia, Bolgheri (Livorno), Poggibonsi (Siena), Lucca e Marina di Pisa.

In totale, si tratta di sei itinerari “slow” che i partecipanti potranno percorrere a piedi, grazie ai QR Code presenti nelle vetrine, che permetteranno di accedere a mappe digitali e informazioni sui luoghi visitati. Un semplice smartphone, insieme alla curiosità e a uno spirito di avventura, sarà tutto ciò che servirà per scoprire l’arte, la storia, le tradizioni culinarie e gli aneddoti legati alle persone e alle attività economiche del territorio.

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Toscana e Confcommercio Grosseto nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana, nato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

“Il percorso di Roccatederighi – afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – offrirà un’esperienza unica tra storia, natura, tradizioni culinarie, commercio e artigianato. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il borgo medievale, scoprire angoli nascosti e panorami mozzafiato, passeggiando tra negozi pittoreschi e assaporando i profumi delle cucine dei ristoranti locali. Ogni tappa sarà un’immersione in leggende, cultura e prelibatezze tipiche della zona. Inoltre, la camminata si arricchirà di momenti di degustazione, in cui sarà possibile assaporare i prodotti più rappresentativi della tradizione maremmana, come formaggi, salumi e vini, per una vera e propria esperienza sensoriale”.

“Camminare con gusto” coinvolge diverse località della Toscana. Dopo l’inaugurazione del percorso di Pistoia il 20 novembre, sono stati presentati alla stampa quelli di Bolgheri e Poggibonsi, rispettivamente il 21 e il 26 novembre, poi Lucca il 29 novembre, quindi è in programma Marina di Pisa il 5 dicembre e, infine, il 12 dicembre, sarà la volta di Roccatederighi.

“Il progetto si realizza sul territorio provinciale grazie alla collaborazione del Centro commerciale naturale di Roccatederighi, una realtà vivace e dinamica che raggruppa le risorse attive del territorio – spiegano ancora da Confcommercio Grosseto –. Ogni itinerario del progetto, percorribile a piedi, è arricchito da un QR Code che consentirà di accedere a mappe digitali e informazioni sui luoghi da visitare, sulle tradizioni culinarie locali e su come riprodurre a casa alcune delle ricette tipiche. Con lunghezze variabili tra i 2 e i 5 chilometri, i sei percorsi proposti sono adatti a tutti, anche ai meno esperti, e possono essere percorsi in ogni stagione dell’anno. Invitiamo tutti, nei prossimi giorni, a provare il walking tour di Roccatederighi, davvero interessantissimo”.

L’associazione precisa infine che i QR code con i sei itinerari sono accessibili anche dal sito www.vetrina.toscana.it.