Gavorrano (Grosseto). È andato alla tappezzeria Decor Maison a Bagno di Gavorrano il primo premio del concorso 2024 della “Vetrina più bella“, indetto da Insieme in Rosa in tutto il comune. Con 242 like, l’azienda si è aggiudicata l’ambito trofeo. Al secondo posto la pasticceria Il Muretto con 204 click, seguita dalla parrucchiera locale Alessandra con 74 preferenze.

Insieme alla presidente della onlus Donatella Guidi e alle fatine, martedì 12 novembre, c’era anche il sindaco Stefania Ulivieri, il vicesindaco Daniele Tonini, gli assessori Francesca Mondei e Massimo Borghi, don Mario e Don Anselmo.

«Complimenti a tutti i partecipanti al concorso – afferma Guidi – per aver colorato di rosa, nel mese di ottobre, le loro vetrine in segno di solidarietà con tutte le persone affette da patologie oncologiche nel nostro territorio. Un gesto con un grande significato».