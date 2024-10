“Coperte per senza dimora”: la Commissione pari opportunità partecipa al progetto

Gavorrano (Grosseto). La Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano esprime “con orgoglio” la sua collaborazione con l’associazione Sheep Italia nell’ambito del progetto “Coperte per senza dimora”.

Tale iniziativa mira a realizzare coperte da donare alle persone costrette a vivere e dormire all’aperto durante i mesi invernali.

Il progetto “Coperte per senza dimora” è stato avviato da Sheep Italia nell’inverno 2020-2021, in un periodo in cui l’Italia era in gran parte isolata a causa dell’emergenza Covid-19.

L’iniziativa ha coinvolto numerose persone sia in Italia che all’estero, unendo la comunità in uno sforzo collettivo per portare calore e conforto alle persone più bisognose.

La Commissione pari opportunità, a partire dal mese di settembre, ha coinvolto attivamente le persone ospitate nella residenza assistenziale Casa Simoni in questo progetto.

“Il motivo di tale scelta è stato duplice: da un lato, sostenere la causa mediante la produzione di quadratini e/o coperte da donare; dall’altro, promuovere la socialità e il benessere dei residenti di Casa Simoni, offrendo loro un’opportunità di partecipazione attiva e inclusione, convinti che l’impegno in un’attività manuale e solidale possa avere un impatto positivo sulla loro quotidianità – si legge in una nota della Commissione pari opportunità –. La Commissione ha fornito tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto e con visite a cadenza settimanale presso la residenza sta completando la produzione delle coperte che, entro il 15 novembre, dovranno essere consegnate. Siamo entusiasti della partecipazione a questo progetto, poiché la Commissione da sempre mira a sostenere le persone che sono costrette a vivere in situazioni di difficoltà e, in questo caso, offrire un’opportunità non solo a chi riceve, ma anche a chi partecipa”.