Torna il corso di inglese gratuito per adulti: aperte le iscrizioni

Massa Marittima (Grosseto). Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte il corso gratuito di inglese promosso dal Comune di Massa Marittima su proposta della Commissione comunale per le pari opportunità.

Il corso partirà i primi di novembre e terminerà a maggio. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 ottobre per mail a laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it.

“L’inclusione e l’accesso a nuove competenze sono fondamentali per promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità tra i cittadini – afferma Grazia Gucci, assessore comunale alle pari opportunità –. Ringrazio la Commissione comunale per le pari opportunità che interpreta la sua missione culturale con progetti sempre molto concreti e utili”.

“Il successo delle scorse edizioni del corso di inglese ci incoraggia a continuare su questa strada – aggiunge Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità –, convinti che la conoscenza sia uno strumento essenziale di emancipazione per le donne e per gli uomini. La Commissione e il Comune ringraziano l’insegnante Tiziana Berti che ha reso possibile realizzare questo importante progetto”.