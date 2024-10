Adf: inaugurata la nuova casina dell’acqua nella frazione

Roccastrada (Grosseto). AdF, inaugurata oggi 11 ottobre, la nuova casina dell’acqua in via della Libertà a Ribolla, nel comune di Roccastrada, alla presenza del sindaco Francesco Limatola e del presidente di AdF Roberto Renai. Presenti numerosi cittadini.

“Ringrazio Acquedotto del Fiora – ha dichiarato il sindaco Francesco Limatola – per questo intervento che mira a fornire un servizio in più al territorio nell’ottica della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, sempre al centro dell’azione di governo di questa amministrazione. Un impegno concreto che si unisce all’ingente mole di importanti investimenti sul territorio comunale finalizzati al rinnovamento delle infrastrutture per il miglioramento complessivo del servizio idrico ai cittadini. Approfitto per ringraziare anche tutte le associazioni di Ribolla, la Compagnia dell’Anello Aps, la Pro Loco Ribolla Aps, l’Avis Ribolla, l’Auser Ribolla Aps, i Carbonari ribollini Aps, il comitato locale della Croce Rossa di Ribolla e l’associazione Avrai, che hanno contribuito per la collaborazione prestata nella realizzazione della casina dell’acqua, che consentirà ai residenti di Ribolla, e non solo, di fruire di questo nuovo servizio”.

“Questa di Ribolla – ha concluso Limatola – è un’ulteriore casina dell’acqua installata nel territorio del comune di Roccastrada dopo quella inaugurata ad inizio 2023 a Sticciano scalo; con Acquedotto del Fiora stiamo lavorando anche per realizzarne un’altra nel capoluogo Roccastrada”.

“La fiducia dei Comuni soci è per noi fondamentale e ringrazio il sindaco Francesco Limatola per la collaborazione, segno di una sinergia e un impegno comune a favore della comunità e del territorio – ha affermato il presidente di AdF Roberto Renai –. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità. Le casine dell’acqua sono amiche della salute e dell’ambiente, una buona pratica per ridurre anche il consumo di plastica, una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro di Roccastrada e di tutto il territorio”.

L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme all’amministrazione comunale gli investimenti di AdF nel comune di Roccastrada, pari a oltre 3 milioni e 800mila euro complessivi nel triennio 2021–2023, realizzati nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, mentre per il futuro ne sono previsti oltre 382mila tra interventi di bonifiche delle reti, manutenzione di impianti, interventi di distrettualizzazione, depurazione. Complessivamente, gli investimenti a favore dell’intero territorio servito da AdF hanno raggiunto una media di 128 euro annui per abitante, tra le più alte in Italia e in linea con i Paesi del nord Europa.

Prosegue così l’impegno comune nel promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6 e numero 11 dell’Agenda Onu 2030. Anche a questo scopo, durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.

Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app Waidy Wow, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS. La casina dell’acqua eroga acqua naturale e gassata (quella gassata sarà inizialmente gratuita, fino all’introduzione del sistema di pagamento).