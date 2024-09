“Svuota tutto”: raccolti oltre 2.800 chili di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Montieri (Grosseto). Successo a Montieri per lo “Svuota tutto”, la giornata di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana.

Sabato 21 settembre, tanti cittadini si sono recati alla stazione ecologica itinerante appositamente allestita da Sei Toscana nel parcheggio di via Verdi, conferendo oltre 2.800 chili di rifiuti. Nello specifico, sono stati raccolti circa 1.800 chili di ingombranti (fra mobilia e materassi), 220 chili di monitor e tv e circa 800 chili di piccoli e grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, ecc.). Tutti i rifiuti sono stati avviati a recupero e riciclo negli impianti dedicati.

“La prova possiamo dire che sia stata assolutamente superata – commenta il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi –. Si è trattato di una bella giornata, partecipata, di un servizio di grande utilità messo a disposizione dei nostri cittadini, ma soprattutto l’opportunità per gestire un quantitativo considerevole di rifiuti attraverso il rispetto assoluto delle norme di settore. Perciò, una giornata anche per il nostro territorio ed il nostro paesaggio. Il comune di Montieri ha un’estensione enorme, fin d’ora possiamo dire che riproporremo lo ‘Svuotatutto’ tra qualche tempo, magari in un’altra localizzazione, e non escludiamo che nel prossimo futuro possa trovare stabilità in alcuni momenti dell’anno”.

L’amministrazione e Sei Toscana ricordano che rimane sempre attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (come mobilia, grandi e piccoli elettrodomestici, reti, materassi, ecc.), sfalci e potature. Per prenotare il servizio è possibile chiamare il numero verde 800.127484 (gratuito da rete fissa e mobile. Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13) o compilare l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.