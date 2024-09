“Svuota tutto”: raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Montieri (Grosseto). A Montieri con Sei Toscana arriva lo “Svuota tutto”: è programmata per sabato 21 settembre, dalle 9 alle 13, una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici.

Nel parcheggio di via Verdi, in prossimità dell’incrocio verso l’hotel Prategiano, sarà allestita una stazione ecologica itinerante in cui le utenze iscritte a ruolo Tari del Comune di Montieri potranno conferire gratuitamente rifiuti voluminosi, come mobili vecchi ed elettrodomestici non funzionanti, ma anche altri materiali più particolari, come olio alimentare e vegetale, pile, batterie e telefoni cellulari.

“Grazie alla collaborazione con Sei Toscana, mettiamo a disposizione, a titolo sperimentale, un servizio che siamo certi potrà essere utilissimo per la cittadinanza – dichiara il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi –. Sarà anche un test per verificarne l’efficacia e magari, in futuro, poterlo riproporre in altre parti del territorio. La location prescelta ci pare perfetta allo scopo e sufficientemente baricentrica, comunque, rispetto ad un comune estremamente esteso come quello di Montieri. Speriamo, inoltre, che l’iniziativa possa contribuire a limitare il fenomeno degli abbandoni stradali. Invito i cittadini ad usufruire quindi del servizio che il prossimo 21 settembre verrà offerto”.

Cosa è possibile portare

Mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, Pc, tablet, frigoriferi, lavatrici, tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio minerale e vegetale.

Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.