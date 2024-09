L’associazione 4 Gatti celebra 20 anni di attività: festa al campo sportivo

Boccheggiano (Grosseto). Sabato 14 settembre, a Boccheggiano, dalle 21.00, l’associazione 4 Gatti festeggerà i 20 anni di attività con una serata di musica al campo sportivo comunale con gli Ambaradan.

“Sarà l’occasione per ringraziare tutti gli amici, i soci, gli enti, le associazioni e i paesani che da sempre ci hanno aiutato e supportato – si legge in una nota dell’associazione –. Per noi è un traguardo importantissimo”.

I 4 Gatti

L’associazione 4 Gatti nasce nel 2004 da un gruppo di amici, allora poco più che quattordicenni. Dopo le prime festicciole, si sono susseguiti eventi di ogni tipo, che sono diventati un appuntamento fisso per centinaia di persone, come la storica festa della birra, BoccheggianDo, l’Hamburgerata e il concertone di agosto.

Negli anni, si sono esibiti artisti come la Pfm, il Banco del Mutuo Soccorso, Roy Paci, i Modena City Ramblers, Simone Cristicchi, i Meganoidi, Alessandro Paci, Paolo Ruffini e Cristiano Militello, oltre a tributi di livello nazionale e internazionale.

Sono stati organizzati numerosissimi eventi di ogni genere: spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, attività per bambini, sagre, mostre, cinema e molto altro.

Da sempre attivi per il sociale, numerose sono state le opere e le donazioni fatte negli anni al paese di Boccheggiano e al territorio. L’associazione è oggi un punto di riferimento per tutta la comunità e una delle realtà più longeve del territorio. Ancora oggi nel 2024, l’associazione è unita e attiva, con membri storici e nuove leve, con lo stesso spirito e entusiasmo di 20 anni fa.