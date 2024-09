“Apostoli a km 0”: due settimane di evangelizzazione e non solo in paese

Ribolla (Grosseto). Saranno “apostoli a km 0″, coloro che per due settimane – dal 15 al 29 settembre – porteranno nel territorio di Ribolla una ventata di Vangelo, grazie alla missione popolare promossa dalla parrocchia. Un’iniziativa significativa ed in linea con il desiderio più volte espresso dal Papa di una Chiesa sempre più capace di uscire, di stare oltre la soglia per poter annunciare con la vita, le opere e la parola la bellezza della fede cristiana.

Sabato 14 settembre i missionari saranno accolti alle 16.30 al parco della rimembranza, poi alle 17 il vescovo Giovanni Roncari presiederà la Messa, nella chiesa parrocchiale dei santi Paolo e Barbara, conferendo loro il mandato. Si tratta di seminaristi della Diocesi, gruppi giovanili, monache carmelitane del monastero del Cerreto di Sorano, dell’ufficio catechistico diocesano, dell’Azione Cattolica e della Caritas, ovvero “pezzi di Chiesa che si muovono e vengono ad aiutare e supportare un pezzetto periferico e marginale della nostra diocesi“, dicono dalla parrocchia di Ribolla. Accanto a questi missionari speciali ci saranno naturalmente i veri missionari a km 0, i parrocchiani di Ribolla, che rimarranno sul territorio anche dopo il 29 settembre: ovvero gli animatori e i ragazzi della comunità parrocchiale.

“Sarà una missione artigianale – spiegano dalla parrocchia -, fiduciosi verso ciò che siamo e così come siamo. Con le nostre forze, con mezzi poveri, e con qualche idea per guardare un po’ in là della nostra realtà. Un piccolo seme che gettiamo, aiutati proprio dalle parole di papa Francesco, che in più occasioni ama ripetere che il compito del cristiano oggi è di avviare processi, più che occupare spazi”.

Come detto, la missione prenderà il via sabato con il mandato e si svilupperà per due settimane fra momenti differenti: alcuni più propriamente spirituali, altri di incontro e di festa. Il programma completo sul sito della diocesi di Grosseto (www.diocesidigrosseto.it) e nelle locandine predisposte dalla parrocchia.