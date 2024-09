Maltempo: il Comune dispone un’ordinanza di divieto di balneazione cautelativa

Scarlino (Grosseto). Con ordinanza numero 74 di lunedì 9 settembre, il Comune di Scarlino vieta la balneazione in via cautelativa a seguito degli eventi meteo di domenica 8 settembre.

«Le forti piogge di domenica sera – spiega il sindaco Francesca Travison – hanno portato all’apertura del servizio di piena per il canale Allacciante e il fiume Pecora. Entrambi i corsi d’acqua sfociano in mare e stanno portando terra, sabbie e scarti di vegetazione nelle acque scarlinesi. In via cautelativa quindi, abbiamo deciso di istituire il divieto di balneazione fino a quando la situazione non sarà rientrata nella normalità».

Il divieto vale per le zone della foce dell’Alma, la costa di Scarlino, a nord di Fiumara, Marina di Scarlino, Polveriera e nord e sud dell’emissario.