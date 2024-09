Rifiuti, le famiglie: “Abbandono selvaggio, se il Comune non interviene non pagheremo la Tari”

Roccastrada (Grosseto). Raccolta firme per il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, da parte di 16 famiglie residenti nell’angolo del comune di Roccastrada rappresentato da via del Quadrone e zona Defizio: minacciano di non pagare la Tari se non viene risolta la situazione dei cassonetti per l’immondizia.

“Da oltre un anno, infatti, viene segnalata al Comune (sindaco e assessore Emiliano Rabazzi) e per suo tramite a Sei Toscana la situazione insostenibile dei due punti di raccolta rifiuti situati in via del Quadrone (nel tratto nel comune di Roccastrada) e in località Defizio (il punto è specificato nella lettera al sindaco), a confronto con il punto di raccolta di Civitella Paganico (sulla stessa via del Quadrone nel tratto di competenza), accanto alla distilleria Nannoni – si legge in una nota delle famiglie –. Sono state proposte anche ipotesi di soluzione di cui verificare la fattibilità insieme al Comune, ma non è stato dato riscontro. I cassonetti sono presi d’assalto da gente di passaggio (trovandosi in punti facilmente raggiungibili, non protetti, isolati e non sorvegliati da telecamere) che getta di tutto: batterie, lavatrici, computer, televisori, frigoriferi, mobilia, tubi di luci a neon…). Non solo, ma in via del Quadrone i cassonetti sono pericolosamente posizionati sul bordo della strada, che, già stretta, viene ulteriormente ridotta. Dietro c’è una fossetta, sulla quale periodicamente si ribaltano spargendo il contenuto nei campi circostanti. L’altra piazzola al bivio Aratrice, dove via del Quadrone incrocia la provinciale del Tollero, è ancora peggio, dato che la provinciale è assai trafficata e basta accostare con la macchina e lanciare i sacchetti (come evidentemente fanno in molti a giudicare da quello che c’è intorno). I bidoni, inoltre, sono sempre pieni e intorno c’è din tutto: cartacce, bottiglie, sacchetti di plastica vuoti”.

“I firmatari comprendono le difficoltà per il Comune, capiscono che contro la maleducazione della gente non c’è molto da fare, ma questa situazione è vergognosa – termina il comunicato –, indecorosa e indegna di una zona abitata da persone civili”.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera inviata dalle 16 famiglie:

“Egregio Sindaco, egregio Assessore,

da oltre un anno viene periodicamente segnalata direttamente al Comune, nonché attraverso gli organi di stampa, l’insostenibile situazione dei cassonetti per l’immondizia, situati lungo via del Quadrone, a circa 200 metri dall’innesto con la S.P. del Terzo, e all’innesto tra via del Quadrone e la S.P. del Tollero. In queste due piazzole per la raccolta differenziata, che dovrebbero essere al servizio dei residenti della zona, viene gettato di tutto, compresi rifiuti ingombranti e pericolosi (mobilio, giocattoli, televisori, schermi pc, batterie) che restano per giorni abbandonati all’esterno e nei campi circostanti. Inoltre, essendo bidoni e cassonetti (in particolare quelli sulla provinciale del Tollero) facilmente utilizzabili anche dal traffico di passaggio, sono costantemente pieni di sacchi di immondizia di ogni genere e dimensione, abbandonati anche all’esterno. La situazione si è aggravata con l’installazione dei cassonetti ‘intelligenti’ nel Comune di Civitella Paganico, che, viceversa, sulla stessa strada, sono tenuti in maniera corretta, puliti e ben sistemati.

Poiché, malgrado le frequenti e puntuali segnalazioni, le rassicurazioni su un intervento del Comune (cui sono state proposte anche diverse soluzioni dai residenti stessi delle quali c’era stato l’impegno a verificare la fattibilità), ancora non è stata trovata una soluzione, i residenti qui firmatari chiedono un immediato intervento del Comune.