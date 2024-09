“A Sua immagine”: le Colline Metallifere protagoniste della trasmissione di Rai 1

Massa Marittima (Grosseto). Andrà in onda sabato 7 settembre, alle 16.15, su Rai 1, la puntata della trasmissione “A Sua immagine”, dedicata a Massa Marittima e al territorio delle Colline metallifere.

Lo scorso 9 maggio la troupe televisiva era nella Città del Balestro, insieme alla conduttrice del programma Lorena Bianchetti, per le riprese televisive.

L’amministrazione comunale ha collaborato con gli autori nell’organizzazione delle interviste che hanno interessato vari argomenti: dalle miniere, alla figura di San Bernardino, al Balestro del Girifalco e alla storia della città. Sono stati intervistati Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei, Matteo Colombini e Laura Chiarello, della Cooperativa Zoe; Giovanni Malpelo, direttore dell’archivio storico diocesano, che ha toccato i temi legati alla fede e a San Bernardino; Angelo Soldatini sul Balestro del Girifalco.

Le riprese hanno interessato anche altre località del territorio delle Colline Metallifere, come Scarlino e Cala Civette.

“Non è la prima volta che le emittenti televisive nazionali realizzano approfondimenti sul nostro territorio – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima –, sono occasioni importanti di visibilità e di promozione che accogliamo con grande interesse. L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle riprese, ed in particolare la Società dei Terzieri massetani e la Compagnia Sbandieratori e Musici, che in pochi giorni hanno dato la loro disponibilità per riunire un nutrito gruppo di figuranti, sbandieratori e musici”.

“A Sua immagine” è una trasmissione di successo che va in onda con continuità dal 1997 su Rai Uno, realizzata in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana.