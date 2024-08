Tutto pronto per il Balestro del Girifalco: presentato il Palio

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima è pronta ad accogliere la 129° edizione del Balestro del Girifalco, in programma il 14 agosto, alle 21.30, in piazza Garibaldi.

“Il Balestro è una manifestazione che affascina sempre – commenta Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri ,assetani –, con il corteo dei 200 figuranti, le dame, gli armigeri e l’esibizione della Compagnia degli sbandieratori e musici. Un tuffo nei colori e nei suoni del Medioevo. Quest’anno avremo una sorpresa legata alla vittoria dei balestrieri massetani al 57° Torneo nazionale della balestra e al titolo di Re della Balestra ottenuto da Tommaso Pesci. Il balestro sarà l’occasione per rendere onore ai campioni d’Italia. Inoltre, l’edizione notturna quest’anno sarà particolarmente suggestiva con la nuova illuminazione di tutta la piazza trecentesca”.

“Il Comune di Massa Marittima, insieme alla Società dei Terzieri massetani, porta avanti con grande impegno e orgoglio il Balestro del Girifalco – afferma il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi –. Dal 2021, grazie al lavoro egregio degli uffici comunali, abbiamo accettato anche la sfida della coprogettazione, partecipando al bando della Regione Toscana sulle rievocazioni storiche e ottenendo i finanziamenti regionali che vanno a sostenere l’organizzazione e la promozione dell’evento. Pensiamo che i visitatori, accanto alla bellezza dei monumenti di Massa Marittima, possano apprezzare anche il valore e l’unicità del patrimonio culturale immateriale rappresentato dalle rievocazioni storiche”.

Un balestro nel segno di Cosimo I de’ Medici

Al Palazzo dell’Abbondanza questa mattina si è svolta la consueta cerimonia di presentazione del Palio di questa edizione del Balestro del Girifalco, che porta la firma di Gabriele Arruzzo, artista che vive e lavora a Pesaro e che ha al suo attivo prestigiosi riconoscimenti e diverse esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero.

“Ho accettato con molto piacere di disegnare il Palio per il 129° Balestro del Girifalco, che è dedicato al 450° anniversario dalla morte di Cosimo I de’ Medici – afferma l’artista Gabriele Arruzzo –. Per realizzare l’opera ho trovato ispirazione dal logo della tartaruga con la vela che il Granduca di Toscana utilizzava come emblema della sua flotta, ancora oggi ben visibile a Palazzo Vecchio a Firenze, in decine di raffigurazioni su soffitti e pavimenti, unito al motto romano ‘Festina lente’, che significa affrettati lentamente. Un bellissimo ossimoro, che indica di andare avanti adagio, con consapevolezza e determinazione. Un motto che a mio avviso ben si addice anche al Balestro del Girifalco. Protagonista del drappellone è quindi una tartaruga con sguardo determinato che ha una vela sul carapace. Il disegno della tartaruga è in bianco e nero ed emerge dal resto dell’opera caratterizzata dal colore dei loghi del Comune, dei Terzieri e della Società dei Terzieri“.

I vincitori del Balestruzzo

In attesa del Balestro, Massa Marittima ha festeggiato i giovani vincitori del Balestruzzo (nella foto in basso). La gara di tiro con la balestra riservata ai più piccoli si è svolta la sera del 12 agosto. La vittoria è stata portata a casa da Ettore Ugolini, di Cittavecchia; secondo classificato Alessio Piccinelli, di Cittavecchia; terzo classificato Leonardo Brinzaglia, di Borgo. Meravigliosa è stata anche l’esibizione dei piccoli della Compagnia sbandieratori e musici.

“Il Balestruzzo riveste un’importanza centrale a Massa Marittima – sottolinea Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco – per coltivare nelle nuove generazioni le abilità tecniche, il sano agonismo e la passione necessarie a mantenere in vita il Balestro del Girifalco. Attraverso i nostri ragazzi vogliamo garantire un futuro a questa bellissima tradizione. Complimenti ai vincitori, agli istruttori e a tutti i partecipanti”.