Verso il Balestro del Girifalco: presentazione del palio e estrazione dell’ordine di tiro

Massa Marittima (Grosseto). È in programma martedì 13 agosto, alle 11, nel Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima, la cerimonia di presentazione del palio dipinto dal pittore Gabriele Arruzzo, che andrà al Terziere vincitore del 129° Balestro del Girifalco, l’avvincente gara tra i terzieri di Borgo, Cittannova e Cittavecchia che si disputerà mercoledì 14 agosto, in notturna, alle 21.30, in piazza Garibaldi.

Sempre il martedì, alle 18.15, nelle vie del centro si snoderà il corteo storico medievale composto da oltre 200 figuranti con l’esibizione degli sbandieratori e l’estrazione dell’ordine di tiro dei balestrieri. A seguire, le tradizionali cene sociali prebalestro nei Terzieri.

“I massetani vivono intensamente la competizione del Balestro del Girifalco già dalle settimane precedenti alla spettacolare gara della sera del 14 agosto – spiega il vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco, Maurizio Giovannetti –. Per la comunità massetana il Balestro non è un semplice evento come gli altri, ma è la manifestazione che identifica e caratterizza la città di Massa Marittima. Ed è proprio questa partecipazione sentita, sincera e genuina, che rende speciale la manifestazione anche agli occhi dei turisti. I balestrieri sono i grandi protagonisti della piazza, attorno a loro cresce il tifo e l’emozione dei cittadini che sostengono i rispettivi terzieri e si sviluppa lo spettacolo, arricchito dal corteo storico e dalle bellissime esibizioni della Compagnia degli sbandieratori e musici. La tradizione viene portata avanti con un occhio sempre attento alle nuove generazioni che si misurano nella gara del Balestruzzo, con i piccoli balestrieri e i piccoli sbandieratori e musici”.

“Per entrare nel clima del Balestro gli eventi complementari alla manifestazione dei due giorni precedenti sono importanti e nello stesso tempo suggestivi – afferma Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri massetani – permettendo anche al turista di conoscere meglio la manifestazione, a partire dal Balestruzzo, la sera del 12 agosto, per continuare il 13 agosto, con la presentazione del palio e del suo autore e con l’estrazione dell’ordine di tiro fatta nel palazzo comunale. Sono momenti importanti e suggestivi perché permettono di entrare nello spirito della competizione”.

Vendita dei biglietti per le tribune, per assistere al Balestro del Girifalco, all’ufficio turistico di Massa Marittima: tel. 0566.906554.