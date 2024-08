Solidarietà e Sviluppo: una giornata di condivisione e divertimento con i giovani ospiti del Sai

Follonica (Grosseto). È stata una giornata all’insegna della condivisione e del divertimento, che ha permesso agli ospiti di passare un momento di spensieratezza e di rafforzare il rapporto con gli operatori.

Mercoledì 7 agosto i ragazzi accolti negli appartamenti gestiti dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo insieme al Comune di Massa Marittima (titolare del progetto ministeriale Sai) per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di rintraccio sul territorio, si sono recati, insieme agli operatori ed alle loro famiglie, nella struttura ricettiva dell’Acqua Village di Follonica.

“L’uscita, fortemente voluta, aveva un obiettivo non solo ludico, ma volto a potenziare la relazione di reciprocità e confidenza tra operatori e ospiti accolti, oltre che a garantire un momento di leggerezza che potesse rimanere nel ricordo di tutti – si legge in una nota della cooperativa -. Lavorare con i minori, specie quelli che arrivano nel nostro territorio privi di ogni tipo di supporto familiare ed economico, rappresenta un dovere per la collettività e chi lavora nell’accoglienza si trova spesso a doversi fronteggiare con situazioni non facili connesse sia ai difficili vissuti dei ragazzi che alle complessità comportamentali proprie dell’età adolescenziale, con un carico emotivo enorme da ambo le parti. Un ringraziamento particolare va al presidente della cooperativa Alessandro Ghionzoli, al Consiglio di Amministrazione, alla A.S. dott.ssa Veronica Ferrari e al dott. Marco Borri, che hanno reso possibile questa meravigliosa giornata”.