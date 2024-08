Musica dal vivo, prodotti enogastronomici e degustazioni: torna “Calici di Stelle”

Massa Marittima (Grosseto). Torna “Calici di Stelle” in piazza Garibaldi a Massa Marittima, per la magica notte di San Lorenzo: sabato 10 agosto, dalle 20 alle 24, sarà festa per le vie del centro storico e nella piazza centrale della Città del Balestro, con la musica dal vivo, i prodotti enogastronomici e la degustazione di vino Monteregio di Massa Marittima, Maremma Toscana e Igt Toscana.

L’accesso alle vie del centro storico sarà libero. Per degustare il vino è possibile scegliere di acquistare il kit da 10 euro, che dà diritto alla degustazione di vino di 5 aziende, oppure scegliere il kit da 20 euro, con accesso illimitato a tutte le aziende.

Le aziende

Protagonista di questa edizione di Calici di Stelle a Massa Marittima sono: Podere Cigli (Gavorrano); Serraiola Wine (Monterotondo Marittimo); azienda agricola Valentini (Valpiana-Massa Marittima); Muralia (Tenuta Il Poggiarello Roccastrada); Tenuta del Fontino (Massa Marittima); Rosae Maris, degustazione vini rosati di Maremma; Cacciagrande (Tirli, Castiglione della Pescaia); Montebelli (località Mulinetto Caldana); Morisfarms, (tenuta Poggetti località Cura Nuova, Massa Marittima); Le sedici (località Massa Vecchia, Massa Marittima); La Cura (località Cura Nuova Massa Marittima); Rocca di Frassinello (Gavorrano); Campo Bargello, (località Fontino Massa Marittima); azienda agricola La Pace (località Vivoli Massa Marittima); Frantoio San Luigi (località Basse di Caldana, Gavorrano); La Pierotta (Scarlino); I Campetti (Ribolla).

“Calici di Stelle” a Massa Marittima è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori Monteregio, con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Terzieri Cittanova, Cittavecchia e Borgo; Slow food Condotta Monteregio; pro loco e delegazione grossetana Ais.

“‘Calici di Stelle’ è sempre un’occasione di festa – afferma Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –, ma anche una vetrina importante per la promozione dei grandi vini del nostro territorio e delle aziende che li producono. Desidero ringraziare la Strada del Vino Monteregio, che da anni è impegnata nella valorizzazione del paesaggio vitivinicolo e che insieme a Slow Food contribuisce alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali”.

La musica sarà a cura di Acoustelek e di Andrea Sax.