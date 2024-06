Ecco la terza edizione della Festa del volontariato: il programma

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino, in collaborazione con il Comitato Vita e Cesvot, presenta la terza edizione della Festa del volontariato.

L’iniziativa è in programma sabato 22 giugno dalle 19 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo.

Le associazioni – Asiniamo, Auser di Scarlino Scalo e del Puntone, il comitato locale della Croce Rossa, Amu (Azione per un mondo unito), Avis, Uic (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) e Scarlino Soccorso – con un rappresentante del Cesvot, saranno in piazza con gli stand per presentare il loro lavoro, dare informazioni e ricevere eventuali adesioni. Sono in programma anche delle dimostrazioni pratiche delle attività per grandi e piccoli. Tutte le iniziative saranno gratuite: a conclusione della manifestazione è in programma un aperitivo.

«Torniamo a festeggiare le associazioni di volontariato del nostro territorio – dichiara il sindaco Francesca Travison –: per noi è un’occasione per ringraziare pubblicamente i tanti concittadini che si impegnano ogni giorno per supportare la nostra comunità e per far conoscere la loro attività a chi vuole avvicinarsi ai vari gruppi perché c’è sempre bisogno di nuove leve. Invito tutti gli scarlinesi a partecipare per rendere ancora più speciale la Festa del volontariato».