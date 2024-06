“Legami in arte”: un progetto di speranza e creatività per i detenuti e i loro familiari

Massa Marittima (Grosseto). Dal 28 al 30 agosto, il cortile della casa circondariale di Massa Marittima sarà teatro di un evento straordinario: un laboratorio artistico che vedrà insieme detenuti e familiari minorenni in un’esperienza di inclusione e prossimità.

Dopo il workshop con un gruppo di studenti romani nel gennaio scorso (nella foto), l’associazione Operazione Cuore torna infatti nel carcere di Massa Marittima con l’iniziativa “Legami in arte – Un progetto di speranza e creatività”.

Sostenuto dalla direttrice della casa circondariale, la dott.ssa Maria Cristina Morrone, dalla responsabile dell’area trattamentale, la dott.ssa Marilena Rinaldi, e dalla società cooperativa sociale onlus “Together let’s Help the Community”, il laboratorio sarà diretto dagli artisti grossetani Alice Mazzilli e Marco Milaneschi, membri di ElektroDomestik Force (Edf Crew) con una pluriennale esperienza nel settore sociale.

“In ogni progetto ci mettiamo il cuore: questo, in particolare, è per noi l’esempio di quanto il cuore aiuti ad oltrepassare le barriere e di come l’arte possa essere uno strumento di riconciliazione e crescita personale”, afferma Laura Romeo, fondatrice e presidente di Operazione Cuore, ente del terzo settore, che dal 2016 promuove interventi a favore di minori in difficoltà.

“Legami in arte” è reso possibile grazie al supporto di Banca Tema – Gruppo Bcc Iccrea di Grosseto e, in particolare, del suo direttore generale, il dottor Fabio Becherini, che ha sempre avuto fiducia nell’associazione.

I materiali necessari sono donati da Bcc Edilizia Srl di Caldana (Gavorrano), mentre il rinfresco per l’inaugurazione del murale sarà offerto da Unicoop Tirreno (Colline Metallifere).