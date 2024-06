La Mille Miglia arriva in Maremma: 500 auto d’epoca sfilano lungo le vie medievali del paese

Giuncarico (Grosseto). Torna in Maremma la Mille Miglia, che nell’edizione 2024 arriverà anche a Giuncarico, nel comune di Gavorrano, dove è prevista la partenza della prova a cronometro.

Le 500 auto storiche passeranno per le vie medioevali del paese e in particolare sfileranno lungo via Roma. Sarà possibile ammirare da vicino tutte le auto che partecipano a questa edizione delle Mille Miglia in un contesto scenografico unico. Per l’occasione, infatti, il piccolo borgo del comune di Gavorrano si vestirà a festa sin dalle prime ore della mattina del 13 giugno. A partire dalle 9.30, saranno attivi stand gastronomici e bar, ci sarà la possibilità di visitare una mostra di auto e moto d’epoca come la mitica Fiat 500 e saranno distribuiti gadget legati alla manifestazione.

A ricordare il passato medievale di Giuncarico sarà presente anche una parte del corteo storico di Gavorrano che ogni anno è protagonista per il Salto della Contessa.

Le iniziative in paese sono organizzate dall’associazione “Giuncarico Trails”, in collaborazione con l’associazione “Il Mandorlo”, l’Arci Giuncarico e con il patrocinio del Comune di Gavorrano

Il passaggio delle prime auto è atteso intorno alle 10.

La Mille Miglia 2024

L’edizione 2024 della storica Mille Miglia prenderà il via da Brescia martedì 11 giugno. Il percorso della competizione toccherà diverse città note per la loro bellezza e storia, partendo da Bergamo, proseguendo per Novara e Vercelli, per poi raggiungere il primo traguardo di tappa a Torino.

Nel secondo giorno, i partecipanti lasceranno Torino per dirigersi verso sud, attraversando le pittoresche colline delle Langhe e il centro di Acqui Terme, per poi dirigere verso Genova. Quest’ultima rappresenta una delle novità della Mille Miglia 2024 e sarà la location dove gli equipaggi si fermeranno per il pranzo. Successivamente, la corsa continuerà lungo la costa tirrenica fino a Viareggio.

La terza tappa, quella che di interessa da vicino e che attraverserà gran parte della Maremma, porterà i concorrenti verso Roma, con un percorso che si snoderà attraverso l’entroterra, passando per Lucca e facendo una sosta pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio, la gara entrerà nel Lazio, toccando Marta, Viterbo e Ronciglione, con un arrivo spettacolare in via Veneto a Roma.

Nella quarta tappa, i partecipanti ripartiranno da Roma, facendo tappa a Orvieto per il pranzo, e poi procederanno verso Siena e Prato, affrontando i passi della Futa e della Raticosa prima di concludere la giornata a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna.

L’ultima giornata, sabato 15 giugno, vedrà il convoglio passare per Ferrara e Bovolone, dirigendosi poi verso Villafranca. I concorrenti attraverseranno la pittoresca area del lago di Garda, passando per Valtènesi e Salò, per concludere infine con una passerella celebrativa in viale Venezia.