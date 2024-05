Verso il Balestro del Girifalco: il programma delle iniziative collaterali

Massa Marittima (Grosseto). Squilli di chiarine, rullare dei tamburi, bandiere al vento per annunciare il 128° Balestro del Girifalco, la festa dell’appartenenza e dell’identità di Massa Marittima, ma anche richiamo per tanti appassionati di storia, arte e cultura.

200 figuranti nei loro splendidi costumi trecenteschi torneranno a popolare il centro storico di Massa Marittima per rinnovare la secolare sfida fra balestrieri. E’ iniziata la settimana in preparazione al Balestro del Girifalco. Già partita la complessa macchina organizzatrice che domenica 26 maggio rivedrà i balestrieri di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova sfidarsi in piazza Garibaldi per il 128° Balestro del Girifalco.

Il programma

La Società dei Terzieri massetani ha reso noto il programma completo degli eventi complementari al balestro. Giovedì 23 maggio, all’Ufficio turistico in piazza Garibaldi, inizierà la prevendita dei biglietti: per informazioni e prenotazioni si può telefonare allo 0566.906554. Gli orari della biglietteria sono dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Numerosi gli appuntamenti già programmati che fanno da prologo alla giornata di domenica. Si inizia con il “Balestruzzo”, gara di tiro con la balestra per i più piccoli, che si terrà venerdì 24 maggio alle 21.00 nella suggestiva cornice del Cassero senese.

Sabato 25 maggio sarà la giornata prebalestro con interessanti appuntamenti. Nella Sala dell’Abbondanza, alle 11.00, si terrà la cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione con la presentazione del palio e della sua autrice, la pittrice senese Irene Raspollini, che spiegherà la sua opera dedicata al 700° anniversario della realizzazione dell’Arca di san Cerbone. Alle 18.00 corteo storico con l’assuncio del Balestro e alle 19.00 l’atteso sorteggio in piazza Garibaldi, che determinerà l’ordine di tiro. Alle 20.00, in ogni Terziere, le tradizionali prebalestro.

“Attesa ed entusiasmo caratterizzano questi giorni – afferma Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri – Il Balestro è una grande festa di popolo che coinvolge tutta la città per i suoi numerosi significati che intrecciano passato e presente, tradizione e passione. Con il Balestro di maggio si apre di fatto la stagione turistica, ma per i massetani prevalgono gli aspetti agonistici che sono molto sentiti. L’attesa è già alta per la festa più significativa e partecipata a Massa Marittima, la festa dell’appartenenza che affonda le sue radici nella storia, ma che ogni anno si rinnova di entusiasmo e passione. Tutti i settori sono già in fermento per i preparativi. Già qualificati i 24 balestrieri”

I balestrieri

Terziere di Cittanuova:

Cosimo Goiardo Gabbrielli

Riccardo Bernardini;

Francesco Manetti;

Daniele Cavaglioni;

Fabio Badii;

Mirko Benini;

Jenny Guarguaglini;

Lisa Berretti.

Terziere di Cittavecchia:

Paolo Boddi;

Angelo Melis;

Paolo Martini;

Alessio Franchi;

Matteo Gianfaldoni;

Mattero Donati;

Alessandro Vagnetti;

Leonardo Da Frassini.

Terziere di Borgo:

Michele Mori;

Lorenzo Toninelli;

Andrea Grassini;

Luano Toninelli;

Sacha Gambazza;

Alessandro Pozzo;

Simone Gambazza;

Alessio Masserizzi.

La Compagnia sbandieratori e musici sta preparando le nuove esibizioni, le sedi dei Terzieri si animano per tirare a lucido armi e costumi.

Nel pomeriggio di sabato 27 maggio, il sorteggio di tiro e le cene propiziatrici nei tre Terzieri apriranno la notte alla speranza della vittoria.