Sport e solidarietà: una gara di tiro al piattello per raccogliere fondi a favore dell’Atl

Follonica (Grosseto). Dopo il successo del 202,3 con la raccolta fondi per l’alluvione in l’Emilia Romagna, domenica 5 maggio si è svolta la sesta gara di tiro al piattello, manifestazione sportiva organizzata ogni anno con scopo benefico dal “Gruppo cacciatori di Caldana” associati a Federcaccia nel campo di tiro a volo Asd Tav di Follonica.

La gara, aperta a cacciatori, cacciatrici, tiratori e tiratrici, ha avuto lo scopo di raccogliere fondi da devolvere a Atl (Associazione toscana contro le leucemie e i tumori del bambino) che si propone di potenziare gli strumenti per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili all’Istituto di clinica pediatrica dell’Università di Siena.

La giornata, riscaldata da un bel sole primaverile, si è svolta all’insegna del divertimento e della sana competizione sportiva, arricchita da un buon pranzo gustato in loco a cui hanno partecipato 50 persone.

La gara

La gara ha visto come protagonisti appassionati di caccia e di tiro a volo che si sono sfidati nel “Percorso Caccia”: una delle discipline tiravolistiche più divertenti da praticare per i lanci fantasiosi e stimolanti per la loro difficoltà o, al contrario, per l’apparente facilità.

I partecipanti sono stati tantissimi ed i migliori sei risultati delle due categorie “cacciatori” e “tiratori” si sono sfidati negli avvincenti “Barrage” finali, decretando i vincitori di questa sesta gara.

Tanti sono stati i premi vinti dai partecipanti e da coloro che hanno colpito il maggior numero di piattelli.

I primi sei tiratori sono stati: Pulvirenti, Marchetti, Agresti, Pagnini, Petrini e Fantozzi.

I finalisti della categoria “Cacciatori” sono stati: Rocchi, Tavarnesi, Della Camera, G. Tosi , A. Tosi.

Oltre alla “Top 6” di ogni categoria, sono stati simpaticamente premiati anche il tiratore più anziano (Petrini), il più giovane (Pulvirenti) e l’unica rappresentante della categoria “Lady” a partecipare (Bai).

Tra accessori da caccia, ottimi vini e tanto altro, i premi di questa edizione sono stati davvero ricchissim.i grazie ai numeri sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata

Gli organizzatori ringraziano: Ristorante Amorvino (Grilli), Tenuta Fertuna (Grilli), Azienda agricola La Magia (Giuncarico), Società spa Tre colli (Parma), Il Fornaio di Meri Beltrami (Caldana), I Fiori di Jenny (Caldana), Ristorante La Gricia (Caldana), M&M Parrucchiera (Caldana), Serena Parrucchiera (Gavorrano), Azienda agraria Montebelli (Caldana), Armeria La Maremmana (Follonica), Gioielleria Bracci (Follonica) e tutte le altre aziende e le persone che hanno offerto la propria collaborazione.

Gli organizzatori ringraziamo di cuore tutti i partecipanti che, con il loro prezioso contributo, hanno permesso di devolvere la cifra di 900,00 euro all’associazione Atl di Siena.

L’appuntamento è alla prossima gara per vivere insieme ancora tanti momenti di divertimento e supportare insieme le associazioni del territorio.