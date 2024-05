70 anni fa la tragedia mineraria di Ribolla: tutto pronto per la commemorazione

Ribolla (Grosseto). Sabato 4 maggio ricorre il 70° anniversario della sciagura mineraria di Ribolla ed è tutto pronto per celebrare la ricorrenza alla presenza di numerose autorità, come il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che già da qualche giorno ha garantito la sua partecipazione.

Anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, invitato tempo fa dal sindaco a presenziare alla commemorazione, non potendovi prendere parte personalmente, ha voluto inviare un messaggio che verrà letto dal Prefetto di Grosseto.

Il programma

Questo il programma della giornata del 4 maggio

La giornata inizierà con il raduno delle autorità davanti alla chiesa, nella quale verrà celebrata alle 8.45 la messa alla presenza del vescovo di Grosseto, alla fine della quale partirà un corteo con accompagnamento musicale della banda filarmonica di Torniella, alla presenza delle autorità e dei gonfaloni dei Comuni, che si dirigerà al monumento al minatore, dinanzi al quale, sulle note del “Silenzio”, verrà posta la corona di alloro in memoria dei 43 minatori morti.

Alle 10.30 inizieranno gli interventi delle autorità che prevedono un saluto e la lettura, da parte del Prefetto, del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed a seguire gli interventi del sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Al termine degli interventi, verranno consegnate le pergamene ai familiari delle vittime della tragedia mineraria ed in conclusione i presenti si sposteranno al Pozzo Camorra, dove avverrà la deposizione di una seconda corona di alloro sulle note del “Silenzio”.

Memoria storica, sociale e cultura saranno comunque protagoniste per l’intero mese di maggio a Ribolla, nel ricordo del 70esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954, costata la vita a 43 minatori. Gli eventi, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco tecnologico archeologico delle Colline Metallifere grossetane, Provincia di Grosseto, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali, interesseranno non solo la frazione di Ribolla, ma tutto il territorio comunale con spettacoli, mostre, presentazioni di libri, convegni, itinerari culturali in tutte le altre frazioni e a Roccasrtrada.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla, al numero 0564.561289, oppure il Comune di Roccastrada, al numero 0564.561243. Il programma completo degli eventi può essere visionato sul sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it